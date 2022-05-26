ЦБ РФ не планирует отказ от Базельских стандартов, но учтет национальную специфику

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не планирует отказываться от Базельских стандартов, которые основаны на многолетнем опыте и практике регулирования, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Вместе с тем она пообещала учесть национальную специфику и доработать регулятивные подходы ЦБ.

"Нам нужно определить новые параметры функционирования российской финансовой системы. Пересмотреть подходы к регулированию так, чтобы, не давая накапливать чрезмерные риски, банки могли продолжать кредитование, поддерживать структурную трансформацию экономики", - заявила она на конференции "Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков", организованной Ассоциацией банков России.