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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Набиуллина пообещала гибкость в отмене или продлении послаблений для банков

По ее словам, в условиях санкций очевидна необходимость дальнейшей девалютизации банковских балансов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Банк России будет гибко подходить к вопросу отмены или продления регулятивных послаблений для банков и будет при этом учитывать геополитическую и экономическую неопределенность, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она сказала это на конференции "Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков", организованной Ассоциацией банков России.

"Уже сейчас мы понимаем, что некоторые меры будут продлены на квартал или до конца года. Это касается, в частности, послабления по нормативам концентрации, которое призвано облегчить перевод кредитов от банков, подпавших под санкции, другим кредитным организациям, а также в целом способствует поддержанию кредитного портфеля", - отметила она.

ЦБ планирует продлить неприменение штрафов за превышение средней ставки по депозитам, так как банкам нужно сохранять гибкость в управлении своими пассивами.

Кроме того, регулятор продлит послабления по валютной позиции для санкционных банков, испытывающих сложности, добавила она.

"Но в целом для банковского сектора в условиях санкций очевидна необходимость дальнейшей девалютизации банковских балансов", - предупредила Набиуллина.

Банк России Эльвира Набиуллина
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