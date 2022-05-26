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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Индекс МосБиржи превысил 2400 пунктов из-за резкого ослабления рубля

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных фондовых индикаторов, днем в четверг превысил рубеж 2400 пунктов на фоне резкого ослабления рубля после решения ЦБ РФ внепланово снизить ключевую ставку с 14% до 11% годовых. Долларовый индекс РТС откатился ниже 1200 пунктов.

К 13:09 индекс МосБиржи вырос до 2400,21 пункта (+2,6%), индекс РТС упал до 1185,63 пункта (-4,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 5,5%.

Доллар подорожал до 63,6 руб. (+4,27 рубля).

В лидерах роста выступают акции "Яндекса" (+5,5%), "АЛРОСА" (+3,8%), "Газпрома" (+3,8%), "РусГидро" (+3,8%), "НОВАТЭКа" (+3,6%), Polymetal (+3,6%) и "Татнефти" (+3,2%).

Совет директоров Банка России на внеплановом заседании в четверг принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года на 300 б.п., до 11% годовых. ЦБ, уменьшив ставку, дал сигнал о том, что допускает возможность ее снижения на ближайших заседаниях. По оценке регулятора, годовая инфляция в РФ снижается быстрее ожиданий, а риски для финансовой стабильности несколько сократились.

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