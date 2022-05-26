Банк России снизил ключевую ставку до 11% годовых

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Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на внеплановом заседании в четверг решил снизить ключевую ставку с 27 мая на 300 базисных пунктов, до 11% годовых, говорится в сообщении регулятора.

"Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, однако, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка России", - говорится в сообщении.

ЦБ также отметил, что приток средств на срочные рублевые депозиты продолжается, а кредитная активность остается низкой. "Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий", - заявили в пресс-службе Банка России.

Между тем внешние условия для российской экономики остаются сложными, что значительно ограничивает экономическую активность, отмечает ЦБ. "Риски для финансовой стабильности несколько снизились, позволив смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала", - говорится в пресс-релизе.

Регулятор допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. ЦБ будет принимать решения по данному вопросу "с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запланировано на 10 июня. Пресс-релиз о решении СД будет опубликован в 13:30 по московскому времени.

Банк России 29 апреля принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 14% годовых. До этого регулятор 8 апреля (на внеочередном заседании) понизил ставку тоже на 300 б.п. - до 17%. ЦБ резко повысил ставку - с 9,5% до 20% - на внеочередном заседании 28 февраля в ответ на рост девальвационных и инфляционных рисков. В марте сохранил ее на уровне 20%.