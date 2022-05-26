Центробанк понизит прогноз по инфляции на 2022 год с 18-23%

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ понизит прогноз по инфляции на 2022 год с апрельского уровня в 18-23%, сообщила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы видим, что инфляция действительно идет ниже нашего базового прогноза, который мы делали в апреле. Мы тогда на конец этого года давали диапазон 18-23%. Сейчас считаем, что этот диапазон будет снижен, но до какой степени, мы будем обсуждать, может быть, в июне, хотя это у нас тоже неопорное заседание, мы не будем обновлять прогноз в целом", - сказала Набиуллина в кулуарах ежегодной встречи кредитных организаций с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

Она отметила, что ЦБ не видит риска возобновления роста инфляции осенью 2022 года.

Набиуллина пояснила, что Банк России сохранил прогноз по инфляции на 2023 год в 5-7%, так как в период структурной перестройки экономики временно инфляция может быть выше цели.

ЦБ ждет возвращения инфляции к таргету в 4% в 2024 году.

Сегодня Банк России понизил ключевую ставку до 11% годовых.