"Транснефть" отклонила предложение "Роснефти" по компенсациям за форс-мажор на "Дружбе"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - "Транснефть" проинформировала вице-премьера РФ, председателя совета директоров монополии Александра Новака о неприемлемости предложений "Роснефти" по выплатам компенсаций из-за форс-мажора на магистральном нефтепроводе "Дружба" в 2019 году.

Как говорится в заявлении трубопроводной монополии, 23 мая она получила иск "Роснефти" о возмещении убытков, связанных с инцидентом, без приложения расчета и документов, подтверждающих заявленные требования.

"Вместо предусмотренных законом доказательств понесенных убытков, 24 мая 2022 года от ПАО "НК "Роснефть" получено предложение подписать соглашение о признании компанией обязательств по безусловному возмещению в будущем убытков от претензий иностранных покупателей, размер которых ПАО "НК "Роснефть" не может ни определить, ни подтвердить", - поясняет "Транснефть".

"По имеющимся в распоряжении ПАО "Транснефть" информации и документам, у ПАО "НК "Роснефть" отсутствуют какие-либо убытки, связанные с поставками некачественной нефти иностранным покупателям, которые она заявила в иске и намерена взыскать в судебном порядке, равно как и любые иные убытки, за которые компания может или должна нести ответственность", - отмечает трубопроводная монополия.

Предложения "Роснефти" не соответствуют интересам компании, интересам ее акционеров и действующему законодательству, считает "Транснефть".

Форс-мажор на нефтепроводе "Дружба"

18 апреля 2019 года на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений. Источником попадания оказался пункт приема нефти в Самарской области. Транзит сырья в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии. По всем направлениям поставки была восстановлена с 9 июня.

Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна организовать "Транснефть". Она возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят потери. Соглашения о компенсациях заключили, в частности, "ЛУКОЙЛ" и венгерская MOL, казахстанские грузоотправители, "Сургутнефтегаз" и Total, "Газпром нефть", "Роснефть" и французская Total в отношении объемов, поставленных на германский НПЗ Лейне.

К апрелю 2022 года во внесудебном порядке "Транснефть" урегулировала последствия инцидента со всеми грузоотправителями, которые были в этом заинтересованы, отмечает компания. Как сообщалось, "Роснефть" 23 мая подала иск к "Транснефти" на 3,4 млрд руб.