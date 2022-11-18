Рассмотрение миллиардных исков "Роснефти" и "Транснефти" друг к другу отложено на декабрь

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 11 ноября отложил на 2 декабря рассмотрение иска "Роснефти" к "Транснефти" на 3,4 млрд рублей, следует из картотеки суда.

"Транснефть" 23 мая получила иск "Роснефти" о возмещении убытков на 3,4 млрд рублей, связанных с инцидентом на магистральном нефтепроводе "Дружба" в 2019 году, выразившимся в загрязнении нефти хлорорганическими соединениями.

Трубопроводная монополия отмечала, что к апрелю 2022 года во внесудебном порядке урегулировала последствия инцидента со всеми грузоотправителями, которые были в этом заинтересованы. "Транснефть" уверена, что "Роснефти" известны требования к комплекту и содержанию документов, необходимых для внесудебного урегулирования последствий инцидента, так как НК уже использовала этот механизм в отношении объемов загрязненной нефти, поставленной в адрес Total, Trafigura и Мозырского НПЗ. Компания проинформировала вице-премьера, председателя совета директоров монополии Александра Новака о неприемлемости предложений "Роснефти" по выплатам компенсаций из-за форс-мажора.

В начале августа "Транснефть" подала иск к "Роснефти" на 2 млрд рублей о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам хранения. Этот иск 15 ноября отложен на 9 декабря.

В ходе предварительного заседания по первому делу суд закрыл для слушателей рассмотрение обоих исков по ходатайству "Роснефти". Представитель НК заявил, что необходимо обезопасить информацию, которая может нанести ущербгосударству. По его словам, сам факт инцидента, рассматриваемого в заседании, не вызывает сомнений, однако такая информация, как объемы транспортировки нефти, в каких направлениях они осуществляются, по каким ценам, с использованием каких формул цены, их маржинальность, в каких контрактах и с какими покупателями могут навлечь новые санкции в отношении компании со стороны иностранных государств.

Представитель "Транснефти" поддержал заявленное ходатайство, подчеркнув, что истец и ответчик включены в перечень стратегических предприятий, а информация, используемая в деле, может быть положена в основу нового пакета санкций.

Суд "из-за особой сложности" решил рассмотреть иск "Роснефти" в коллегиальном составе. Судья мотивировала заявление "большим объемом представленных доказательств, необходимостью более точного их исследования и оценки в связи с противоречивостью", а также тем, что "заявленная ко взысканию сумма убытков вытекает из правоотношений, возникших между контрагентами истца - иностранными юридическими лицами", отмечается в определении.

В рамках рассмотрение иска "Транснефти" "Роснефть" подала заявление о приостановлении производства по делу.

Причины переноса слушаний на сайте суда не названы.

18 апреля 2019 года на Мозырском НПЗ в Белоруссии обнаружили примеси хлорорганики в нефти, поступившей по трубопроводу "Дружба". Источником загрязнения позднее был назван пункт приема нефти в Самарской области. Транзит сырья в Европу по трубопроводу "Дружба" был прекращен. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии. По всем направлениям транспортировка была восстановлена с 9 июня. Убытки компаниям компенсировала "Транснефть". Предельный размер выплат был установлен на уровне $15 на один баррель некондиционной нефти. Для компенсационных выплат "Транснефть" создала резерв в размере 30 млрд руб. По данным на сентябрь прошлого года, компания использовала половину зарезервированных средств.