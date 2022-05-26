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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал продолжить выплаты высоких дивидендов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпрома" на заседании в четверг рекомендовал годовому собранию принять решение о выплате по итогам 2021 года дивидендов в размере 52,53 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении эмитента.

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Опубликованный размер дивидендов точно соответствует калькуляции дивидендных выплат в соответствии с дивидендной политикой ПАО - направлять не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО на дивиденды.

Исходя из отчетности по МСФО за 2021 год, база расчета дивидендов составляет 2,487 трлн рублей, что в пересчете на одну акцию составляет как раз 52,53 рубля., а в сумме - 1,244 трлн руб.

Такая выплата стала бы максимальной для российского фондового рынка, и еще в начале года глава "Газпрома" Алексей Миллер подтверждал намерения компании установить дивидендный рекорд.

Однако после начала военной операции РФ на Украине, введения жестких антироссийских санкций и ответных мер капитального контроля ни сама монополия, ни чиновники не делали заявлений о дивидендах, что на фоне решений многих других эмитентов приостановить распределение прибыли породило на рынке спекуляции и относительно перспектив выплат "Газпрома".

ГОСА назначено на 30 июня, третий год подряд оно пройдет в заочной форме.

Уставный капитал ПАО "Газпром" состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Государство контролирует более 50% акций напрямую (38,37%) и через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).

Газпром
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