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"Газпром" впервые выплатит акционерам половину скорректированной прибыли

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Газпрома" на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2020 год в размере 12,55 рубля на акцию, сообщает компания.

По итогам тяжелейшего 2020 года компания выплачивает третью по величине сумму дивидендов за свою историю. За 2019 год было выплачено по 15,24 рубля на акцию, за 2018 год – по 16,61 рубля на акцию.

Совокупный объем выплат составит 297,1 млрд рублей. "Такой объем дивидендов, вероятно, будет крупнейшим среди российских нефтегазовых компаний по итогам 2020 года", - комментируют размер выплат в компании.

В 2021 году по мере роста цен на газ в мире аналитики пересматривают прогнозы по дивидендам и прибыли "Газпрома". Уже есть расчеты, что "Газпром" может направить на дивиденды за 2021 год 1 трлн рублей (по 45 на акцию) (прогноз VTB Capital).

Дивидендная политика

"Газпром" впервые выплатит акционерам дивиденды в соответствии с целевым показателем новой дивидендной политики – 50% от чистой прибыли по международным стандартам (МСФО), скорректированной на неденежные статьи. "Газпром" достиг этого уровня выплат с опережением на год (в этом году планировались дивиденды не ниже 40% прибыли). Однако сильные результаты IV квартала 2020 года и I квартала 2021 года дали руководству компании основания решиться на увеличение выплат.

В июне вышло распоряжение правительства РФ, утверждающее новые подходы к дивидендной политике компаний с государственным участием – не менее 50% скорректированной чистой прибыли. "Принятое правительством решение о направлении 50% с чистой корректированной прибыли практически совсем совпадает с нашей дивидендной политикой, принятой полтора года назад", - сказал на прошлой неделе заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Фамил Садыгов.

Почти все прошлое десятилетие дивиденды "Газпрома" были заморожены, так как компания проходила пик инвестиционного цикла. При этом Минфин требовал от компании перейти на выплату дивидендов в 50% прибыли от МСФО. Недоплаченные дивиденды казна взыскивала через повышенный налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче природного газа, а остальные акционеры получали минимальные дивиденды. После принятия в "Газпроме" дивидендной политики Минфин отказался от подобного рода изъятий.

Уставный капитал ПАО "Газпром" состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Государство контролирует более 50% акций напрямую (38,37%) и через госкомпании "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).

Список акционеров для получения дивидендов будет составлен по данным реестра на 15 июля. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и профучастникам – 29 июля, другим акционерам – 19 августа.

Газпром

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