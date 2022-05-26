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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:34

Летом на юге России наладят мультимодальные перевозки по единому билету

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Чтобы повысить транспортную доступность курортов юга России, летом там организуют морские и мультимодальные перевозки по единому билету, сообщила пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Там рассказали о поручениях чиновника, которые он сделал в связи с подготовкой к летнему туристическому сезону.

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Отрегулировать и увеличить объем таких перевозок поручено Минтрансу и руководству регионов.

"А к 1 июня завершить организацию регулярного морского сообщения между курортными городами на Черном море там, где это оправдано. Это даст возможность гражданам рассматривать альтернативные маршруты к местам отдыха", - цитирует пресс-служба вице-премьера.

Как уточнил Чернышенко, Минтранс запустит в этом сезоне регулярное автобусное сообщение между Крымом и Адлером, Минводами, Волгоградом, Ставрополем, включая единый билет и единое расписание. Ведомству поручено проработать возможность организации на трассе М4 "Дон" выделенную полосу в оптимальные временные интервалы для регулярных пассажирских автобусов.

Он также отметил, что у туристов наиболее востребованными направлениями отдыха остаются курорты Краснодарского края и Крыма.

"РЖД увеличивает количество поездов из Москвы и регионов, которые ранее не имели прямого сообщения с полуостровом. В продажу в ближайшие дни поступят дополнительно около 500 тыс. билетов на поезда по южному направлению", - заключил Чернышенко.

Росавиация с 24 февраля запретила полеты в 11 аэропортов в центральной и южной частях России. 24 мая на совещании о проблемах транспортного комплекса президент Владимир Путин обратил внимание на создавшиеся сложности с поездками на юг и призвал компенсировать отсутствие авиаперевозок. Об этом же правительство просили турбизнес и отельеры.

Крым Адлер Ставрополь Волгоград Минтранс РЖД Москва Дмитрий Чернышенко Росавиация
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