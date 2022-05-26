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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Минтранс пообещал удвоить летом число поездов на юг и в Крым

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Летом 2022 года АО "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" ОАО "РЖД") более чем в два раза увеличит число поездов в сторону юга России, сообщили в Минтрансе.

Там уточнили, что на курорты Черноморского побережья и Минеральных Вод будут перевозить пассажиров 144 пары поездов формирования АО "ФПК", из них 59 круглогодичных и 85 летних. В частности, в сообщении с Адлером будут ходить 63 поезда, с Анапой - 44, с Новороссийском - 22, с Кисловодском - 13, с Ейском - 2.

Таким образом, предусмотрено сезонное увеличение объемов движения пассажирских поездов на юг России более чем в 2 раза.

Всего по основным потокообразующим станциям курортов Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод планируется перевезти до 7,5 млн пассажиров.

По состоянию на 24 мая уже назначено 103 рейса на наиболее востребованных направлениях: Москва - Анапа, Смоленск/Брянск - Имеретинский курорт, Киров - Адлер, Нижний Новгород - Адлер, Ульяновск - Анапа, Екатеринбург - Анапа, Екатеринбург - Имеретинский курорт. Всего АО "ФПК" в летний период в южном направлении планирует назначить не менее 250 дополнительных рейсов поездов.

В направлении Крыма в предстоящий турсезон планируется перевезти около 2,3 млн пассажиров. Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" обеспечит курсирование поездов по 17 направлениям. Железнодорожное сообщение будет обеспечено более чем с 30 регионами.

В частности, будет курсировать пять поездов из Москвы: два до Симферополя (включая дополнительный) и по одному до Севастополя, Евпатории и Феодосии, три поезда из Санкт-Петербурга - до Симферополя, Феодосии и Евпатории, а также 10 поездов из регионов: из Перми, Омска, Мурманска, Пскова, Архангельска, Смоленска, Белгорода, Астрахани, Кисловодска, Адлера.

В середине июня увеличится частота курсирования уже назначенных поездов Москва - Феодосия (он станет ежедневным), Санкт-Петербург - Феодосия, Смоленск - Симферополь, Белгород - Симферополь, Астрахань - Симферополь и Кисловодск - Симферополь.

Росавиация с 24 февраля не разрешает полеты в аэропорты 11 городов юга России. Турбизнес этого региона высказывал опасения относительно перспектив туристического сезона в связи с нехваткой мощностей для перевозки отдыхающих.

24 мая на совещании о проблемах транспортного комплекса президент Владимир Путин обратил внимание на создавшиеся сложности с поездками на юг и призвал компенсировать отсутствие авиаперевозок.

Крым Черное море Сочи Анапа РЖД ФПК Минтранс
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