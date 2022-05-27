Рубль снижается к доллару и евро на фоне нового послабления мер валютного контроля

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на Московской бирже в пятницу утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне новых мер ЦБ РФ, ослабляющих меры валютного контроля. Регулятор увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами с 60 до 120 рабочих дней

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,5-66,73 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 65,755 руб. (+49,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). При этом доллар рос выше отметки 66 руб. впервые с 12 мая. Евро при этом подорожал до 69,0025 руб./ (+1 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 72,22 коп. к уровню закрытия 26 мая, до 67,22 рубля.

Доллар при этом оказался на 3,71 руб. выше уровня действующего официального курса, евро - на 4,56 руб. выше официального курса.

Чуть позднее евро стремительно преодолел отметки 70 руб. и 71 руб. впервые с 12 и 11 мая соответственно. В 10:08 евро стоил 70,15 руб. (+2,15 руб. к уровню предыдущего закрытия), в 10:13 - уже 71,04 руб. (+3,04 руб. к уровню предыдущего закрытия).

Решения ЦБ

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне ослабления мер валютного контроля. С этой целью ЦБ РФ увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами с 60 до 120 рабочих дней. Ранее срок продажи экспортерами валюты был увеличен с 3 до 60 рабочих дней, а в начале этой недели лимит обязательной продажи экспортерами валютной выручки был снижен с 80% до 50%.

"Совет директоров Банка России для расширения возможности экспортеров по управлению валютной ликвидностью принял решение дополнительно смягчить требование об обязательной продаже иностранной валюты", - следует из сообщения регулятора.

Решение действует в отношении полученной иностранной валюты, по которой не была осуществлена обязательная продажа, независимо от даты ее зачисления на счет резидента в уполномоченном банке, подчеркивает регулятор.

ЦБ также отмечает, что накопленная экспортерами иностранная валюта может не подлежать обязательной продаже в течение 120 рабочих дней с даты ее зачисления при условии направления ее на исполнение обязательств по импортным контрактам. Такое решение было принято подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Норма об обязательной продаже экспортерами 80% валютной выручки была установлена указом президента РФ от 28 февраля 2022 года N79. В марте был опубликован другой президентский указ, допускающий возможность отклонения от этой нормы по разрешению властей.

Совет директоров Банка России с 27 мая понижает ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 11,00% годовых. В опубликованном в четверг пресс-релизе регулятор сослался на последние недельные данные, которые указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Годовая инфляция, которая в апреле достигла 17,8%, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка России.

Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса. В то время как продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, кредитная активность остается низкой.

Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий.

По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, совет директоров Банка России на внеочередном заседании в четверг рассматривал два варианта снижения ключевой ставки - на 200 и 300 базисных пунктов, соответственно либо до 12%, либо до 11%, и в итоге выбрал больший шаг, снизив ставку до 11%.

Такой большой шаг был выбран, так как ситуация достаточно быстро меняется, развивается со значительным отклонением от базового прогноза, опубликованного в апреле. Банк России намерен понизить прогноз на 2022 год по инфляции (18-23%), а также прогноз по средней ключевой ставке (12,5-14%).

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, и допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 июня.

Нефть

Нефтяной рынок перешел к небольшому снижению после роста на ожиданиях увеличения спроса на энергоресурсы при вероятном снижении предложения.

Товарные запасы бензина в США на прошлой неделе упали на 482 тыс. баррелей, до 219,71 млн баррелей - минимального уровня для этого времени года с 2014 года, свидетельствуют данные министерства энергетики страны.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:20 по московскому времени в пятницу составляет $117,08 за баррель, что на 0,27% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $113,7 за баррель, что на 0,34% ниже итогового значения предыдущей сессии.

В центре внимания трейдеров остается обсуждение в Евросоюзе предложения о введении эмбарго на поставки странам региона российской нефти. Ранее Венгрия заявила, что на поддержит это предложение, пока не будет найдено решение проблемы ее энергетической безопасности.