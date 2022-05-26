ЦБ увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих дней

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России увеличил для экспортеров срок продажи валютной выручки до 120 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках.

Как сообщила пресс-служба ЦБ, регулятор решил дополнительно смягчить требование об обязательной продажи валютной выручки, чтобы расширить возможности экспортеров по управлению валютной ликвидностью.

Речь идет об обязательной продаже иностранной валюты, зачисленной на счета компаний-экспортеров, в размере, установленном президентским указом. Ранее срок продажи такой валюты был увеличен с 3 до 60 рабочих дней.

Нынешнее решение касается полученной иностранной валюты, по которой не была осуществлена обязательная продажа, независимо от даты ее зачисления на счет резидента в уполномоченном банке.

В ЦБ напомнили, что президентским указом от 23 мая объем обязательной продажи иностранной валюты был снижен с 80 до 50% суммы экспортной выручки резидентов-участников внешнеэкономической деятельности в иностранной валюте.

Кроме того, в соответствии с решением подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, накопленная экспортерами иностранная валюта может не подлежать обязательной продаже в течение 120 рабочих дней с даты ее зачисления при условии направления ее на исполнение обязательств по импортным контрактам.

Норма об обязательной продаже экспортерами 80% валютной выручки была установлена указом президента №79 от 28 февраля 2022 года. В марте был опубликован другой президентский указ, допускающий возможность отклонения от этой нормы по разрешению властей. 23 мая лимит обязательной продажи экспортерами валютной выручки был снижен с 80% до 50%.