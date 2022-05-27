Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,3%

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом цен blue chips на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры и высокой нефти, индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,8% за счет превысивших отметку 300 рублей бумаг "Газпрома", индекс РТС просел на 0,4%. Проседают акции Сбербанка на новостях о дивидендах.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2432,89 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1170,41 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,6%.

Доллар вырос до 65,9 рубля (+0,64 рубля).

Подорожали акции "Газпрома" (+2,6%, до 303,57 рубля), "Татнефти" (+1,6%), "Газпром нефти" (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), ПАО "Полюс" (+1,2%), Polymetal (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,9%), "Яндекса" (+0,9%), "Роснефти" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%), UC Rusal (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Норникеля" (+0,2%).

Подешевели расписки OZON (-2,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1%), бумаги Сбербанка (-0,9% и -0,8% "префы"), "Аэрофлота" (-0,8%), ВТБ (-0,7%), расписки TCS Group (-0,6%), акции "МТС" (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам чистую прибыль за 2021 год не распределять, дивиденды не выплачивать, говорится в сообщении банка. Дату закрытия реестра акционеров для получения дивидендов кредитная организация пока не раскрыла. Годовое собрание акционеров Сбербанка состоится 29 июня в заочной форме. Дата закрытия реестра для участия в собрании - 6 июня.

Мнения аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу можно назвать позитивным: нефть остается дорогой, азиатские рынки акций растут. Риском для рынка акций РФ остается вопрос очередных европейских ограничений, но похоже, что даже нефтяное эмбарго уже учтено в текущих котировках. Индекс МосБиржи может удержаться на достигнутых уровнях, а рубль, вероятно, вернет часть потерянных накануне позиций.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, позитивные настроения на российском рынке акций в пятницу могут сохраниться, индекс МосБиржи может вырасти до 2500 пунктов, отыгрывая новости по дивидендам крупнейших нефтегазовых компаний.

Из значимой статистики стоит обратить внимание на индекс личных потребительских расходов (PCE), а также на данные по доходам и расходам потребителей в США. Следующая неделя будет короткой - в понедельник в США рынки не работают ввиду Memorial Day, поэтому в пятницу торговая активность может оказаться пониженной, полагает Соловьев.

Главный аналитик финансовой платформы "Банки.ру" Богдан Зварич считает, что в пятницу рынок акций РФ сохранит позитивные настроения, выход индекса МосБиржи выше 2400 пунктов говорит в пользу продолжения восстановления с ближайшей целью в районе майских максимумов, установленных чуть выше 2480 пунктов. В случае выхода выше данной отметки подъем рынка может ускориться, что позволит индексу МосБиржи полноценно закрепиться выше 2500 пунктов.

Рубль в пятницу может попытаться отыграть часть потерь, понесенных в предыдущие две сессии. Однако тенденция к ослаблению рубля в среднесрочной перспективе может сохраниться, в результате чего доллар на горизонте ближайших недель попытается подняться выше 70 руб.

В мире

В США индексы акций в четверг выросли на 1,6-2,7% во главе с Nasdaq, при этом Dow Jones (+1,6%) завершил "в плюсе" пятые торги подряд, чего не происходило уже два месяца, сообщает MarketWatch.

Рынок оценивал протокол майского заседания Федрезерва США, который показал, что большинство руководителей ЦБ считают уместным повышение базовой процентной ставки на 50 базисных пунктов по итогам нескольких ближайших встреч.

Быстро повысив процентные ставки в следующие несколько месяцев, Федрезерв надеется таким образом обеспечить себе передышку к концу года для того, чтобы решить, какие шаги предпринять дальше. Агрессивная стратегия дала бы ФРС "хорошее положение позже в этом году" для оценки влияния более высоких ставок на экономику и определения масштабов дальнейшего повышения, сообщалось в протоколе.

С приближением лета и близким окончанием сезона корпоративной отчетности отрицательных факторов, которые могли бы вызвать потрясения на рынках, становится меньше, отмечают эксперты. В понедельник, 30 мая, биржи США работать не будут в связи с общенациональным праздником.

В пятницу в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, южнокорейский KOSPI - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 2,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне четверга).

Прибыль китайских промышленных предприятий снизилась в апреле на фоне новых локдаунов в КНР, связанных с пандемией коронавируса. Показатель упал на 8,5% в апреле после подъема на 10,6% месяцем ранее, свидетельствуют официальные статданные.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу умеренно проседают после роста на ожиданиях увеличения спроса на энергоресурсы при вероятном снижении предложения.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $117,02 за баррель (-0,3% и +3% в четверг), июльская цена WTI - $113,72 за баррель (-0,3% и +3,4% накануне).

Товарные запасы бензина в США на прошлой неделе упали на 482 тыс. баррелей, до 219,71 млн баррелей - минимального уровня для этого времени года с 2014 года, свидетельствуют данные министерства энергетики страны.

В центре внимания трейдеров остается обсуждение в Евросоюзе предложения о введении эмбарго на поставки странам региона российской нефти. Ранее Венгрия заявила, что не поддержит это предложение, пока не будет найдено решение проблемы ее энергетической безопасности.