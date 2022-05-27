Набсовет Сбербанка рекомендовал акционерам не платить дивиденды за 2021 год

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Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам чистую прибыль за 2021 год не распределять, дивиденды не выплачивать, сообщила кредитная организация.

Годовое собрание акционеров Сбербанка состоится 29 июня в заочной форме. Дата закрытия реестра для участия в собрании - 6 июня.

Ранее правительство дало распоряжение Минфину при подготовке директив для участия в заседании наблюдательного совета Сбербанка, а также при формировании позиции акционера - Российской Федерации - не предусматривать выплату дивидендов за 2021 год на обыкновенные и привилегированные акции с целью обеспечения устойчивого кредитования корпоративных клиентов и финансовых организаций.

ЦБ в апреле рекомендовал госбанкам отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов с учетом сложной экономической ситуации.

США 6 апреля 2022 года ввели в отношении Сбербанка и ряда подконтрольных ему компаний блокирующие санкции. Они предусматривают "заморозку" активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка ввели и некоторые другие страны.

В соответствии с дивидендной политикой до 2023 года, Сбербанк планировал направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО.

Сбербанк в 2021 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза - до рекордных 1,246 млрд рублей с 760,3 млрд рублей прибыли в 2020 году. По РСБУ чистая прибыль Сбербанка без учета событий после отчетной даты (СПОД) в 2021 году выросла в 1,6 раза - до 1,237 трлн рублей.

По итогам 2020 года Сбербанк направил на дивиденды 55,9% чистой прибыли по МСФО, или 422,38 млрд рублей (18,7 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию).

Контролирующим акционером Сбербанка (50% плюс 1 акция) является правительство.

Уставный капитал Сбербанка составляет 67,761 млрд рублей, он состоит из 21,587 млрд обыкновенных акций и 1 млрд привилегированных акций номиналом 3 рубля.