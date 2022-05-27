Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:19

Набсовет Сбербанка рекомендовал акционерам не платить дивиденды за 2021 год

Набсовет Сбербанка рекомендовал акционерам не платить дивиденды за 2021 год
Фото: Владимир Андреев/URA.RU/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам чистую прибыль за 2021 год не распределять, дивиденды не выплачивать, сообщила кредитная организация.

Годовое собрание акционеров Сбербанка состоится 29 июня в заочной форме. Дата закрытия реестра для участия в собрании - 6 июня.

Ранее правительство дало распоряжение Минфину при подготовке директив для участия в заседании наблюдательного совета Сбербанка, а также при формировании позиции акционера - Российской Федерации - не предусматривать выплату дивидендов за 2021 год на обыкновенные и привилегированные акции с целью обеспечения устойчивого кредитования корпоративных клиентов и финансовых организаций.

ЦБ в апреле рекомендовал госбанкам отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов с учетом сложной экономической ситуации.

США 6 апреля 2022 года ввели в отношении Сбербанка и ряда подконтрольных ему компаний блокирующие санкции. Они предусматривают "заморозку" активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка ввели и некоторые другие страны.

В соответствии с дивидендной политикой до 2023 года, Сбербанк планировал направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО.

Сбербанк в 2021 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза - до рекордных 1,246 млрд рублей с 760,3 млрд рублей прибыли в 2020 году. По РСБУ чистая прибыль Сбербанка без учета событий после отчетной даты (СПОД) в 2021 году выросла в 1,6 раза - до 1,237 трлн рублей.

По итогам 2020 года Сбербанк направил на дивиденды 55,9% чистой прибыли по МСФО, или 422,38 млрд рублей (18,7 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию).

Контролирующим акционером Сбербанка (50% плюс 1 акция) является правительство.

Уставный капитал Сбербанка составляет 67,761 млрд рублей, он состоит из 21,587 млрд обыкновенных акций и 1 млрд привилегированных акций номиналом 3 рубля.

Сбербанк Минфин Правительство США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"КАМАЗ" с 26 мая перевел на "трехдневку" руководителей и часть персонала

"КАМАЗ" с 26 мая перевел на "трехдневку" руководителей и часть персонала

Доллар поднялся выше 67 рублей впервые с 12 мая

РФ в этом сельхозгоду экспортирует более 37 млн т зерна

РФ в этом сельхозгоду экспортирует более 37 млн т зерна

Губернатор Воробьев сообщил, что Mars и Campina продолжат работу в регионе

"Ростсельмаш" отложил ввод тракторного завода из-за проблем с поставками оборудования

Заявка на прокачку газа через Украину осталась на минимальном уровне

Заявка на прокачку газа через Украину осталась на минимальном уровне

Индексы США выросли после подъема акций потребительских и технологических компаний

Индексы США выросли после подъема акций потребительских и технологических компаний

США сочли, что дефолт России окажет минимальное влияние на мировую экономику

США сочли, что дефолт России окажет минимальное влияние на мировую экономику

Ozon предупредил о риске дефолта по облигациям к 14 июня

Продававшие акции "Газпрома" в четверг на слухах могли потерять около 0,5 млрд рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });