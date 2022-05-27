РФ в этом сельхозгоду экспортирует более 37 млн т зерна

Сбор зерна в 2022 году может приблизиться к рекордному

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Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - РФ в этом сельхозгоду (заканчивается 30 июня 2022 года) экспортирует более 37 млн тонн зерна, потенциал на новый сельхозгод (начнется 1 июля 2022 года) - 50 млн тонн, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме в Сочи в пятницу.

"В текущем сезоне на внешние рынки уже направлено более 35 млн тонн зерновых, из которых 28,5 млн тонн пшеницы. До конца сельхозгода мы рассчитываем на то, что экспорт зерновых превысит 37 млн тонн, в предстоящем сезоне мы внешнеторговый потенциал оцениваем по зерновым в 50 млн тонн", - сказал министр.

Урожай

"По прогнозам, урожай зерновых 2022 года может существенно превысить прошлогодний уровень и достичь тех объемов, о которых говорил президент в своем выступлении, приблизиться, по сути, к максимальным", - сказал Патрушев.

Ранее в мае президент РФ Владимир Путин заявил, что урожай в этом году может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы - тогда сбор пшеницы станет рекордным для страны.

По словам Патрушева, российские аграрии обеспечены всеми необходимыми ресурсами для проведения посевной.

"За последние годы подготовка к посевной одна из лучших, у нас аграрии обеспечены всеми необходимыми ресурсами, теперь главное, чтобы погода не подвела. Если погода будет способствовать, благоволить нам, мы соберем очень достойный урожай. Надеюсь в том числе и на позитивный, хороший урожай по пшенице", - заявил он.

По его словам, в этом году более 96% озимых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. "Во-вторых, скажу о том, что у нас планомерно и, самое главное, практически из года в год расширяются наши площади под основными культурами, в том числе под яровыми", - отметил глава Минсельхоза.

На сегодняшний день засеяно около 40 млн га.

"Напомню, что в прошлом году, который был достаточно тяжелый с точки зрения погодных условий, несмотря на это, было собрано 121 млн тонн зерна", - сказал министр.

По итогам 2021 года показатель самообеспеченности зерном достиг 150%. Это позволяет полностью удовлетворять потребности внутреннего рынка и при этом направлять "серьезные, внушительные" объемы на мировой рынок, отметил он.

В целом за последние пять лет урожай зерна в РФ превышал 120 млн тонн.

"Производство зерна у нас планомерно увеличивается, это стало возможным благодаря очень качественному труду наших аграриев, ну и немножечко благодаря тому, что государство все-таки оказывает достаточно системную поддержку этой отрасли. Отмечу, что за последние пять лет у нас урожай по зерновым стабильно превышает 120 млн тонн. При этом за 10 лет мы отмечаем достаточно серьезный рост по основным видам зерновых. Так, производство пшеницы у нас выросло практически вдвое, производство кукурузы - в 1,5 раза, а также мы значительно увеличили показатели по ячменю и зернобобовым", - сказал Патрушев.

Исторический рекорд по производству зерновых культур был поставлен РФ в 2017 году, когда было собрано 135,5 млн тонн. Сбор пшеницы тогда составил 86 млн тонн.

В 2020 году РФ собрала 133,5 млн тонн зерна, в том числе 85,9 млн тонн пшеницы. В 2021 году урожай снизился до 121,4 млн тонн (76 млн тонн пшеницы).