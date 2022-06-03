РФ может увеличить экспорт зерна в следующем сельхозгоду с 37 до 50 млн тонн

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Россия в новом сельхозгоду (начнется 1 июля 2022 года) может увеличить экспорт зерна до 50 млн тонн с 37 млн тонн в текущем сельхозгоду (заканчивается 30 июня), заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"В текущем сельхозгоду мы проэкспортируем 37 млн тонн зерна, а за 2022/2023 сельхозгод, я думаю, мы поднимем экспорт до 50 млн тонн", - сказал Путин.

Как сообщалось, РФ в этом году может собрать 130 млн тонн зерна, в том числе 87 млн тонн пшеницы. В этом случае урожай пшеницы станет историческим рекордом. В целом рекордный урожай зерна в 135,5 млн тонн (в том числе 86 млн тонн пшеницы) был собран в 2017 году.