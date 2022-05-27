AZUR air запустит рейсы в Турцию на самолете без эконом-класса

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания AZUR air запустит рейсы в турецкий город Бодрум на самолете Boeing 757, в салоне которого только 72 кресла бизнес-класса.

Все кресла в салоне полностью откидываются. Представитель перевозчика пообещал, что пассажирам будут предлагатьгорячее питание "по ресторанному меню, широкий ассортимент напитков по барной карте".

Boeing 757 в компоновке full business AZUR air получила летом 2021 года. Из открытых источников следует, что раньше он принадлежал отельной сети Four Seasons. Самолет выкрашен в черный цвет.

С 28 мая он будет летать в Бодрум из Москвы, с 31 мая - из Красноярса, с 1 июня - из Екатеринбурга, с 3 июня - из Новосибирска, и с 4 июня из Минвод. Программа рассчитана на летний сезон-2022.

Пока AZUR air совершает рейсы только из Москвы в Анталью из турецких направлений. Туда летает Boeing 767 с салоном экономического класса.

AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров, стратегическим партером является Anex Tour. По данным Росавиации, в 2021 году AZUR air перевезла 3,7 млн человек, став восьмой крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпанией России.