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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Туроператоры попросили разрешить турецким авиакомпаниям возить больше россиян в Турцию

Туроператоры попросили разрешить турецким авиакомпаниям возить больше россиян в Турцию
Фото: Emin Menguarslan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российский союз туриндустрии попросил правительство разрешить турецким авиакомпаниям совершать больше рейсов в Россию, это позволит туроператорам исполнить обязательства перед клиентами по ранее купленным турам, сообщила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

По ее словам, из-за угрозы ареста российских самолетов при вылете на турецкие курорты возможности туроператоров по формированию полетных программ накануне высокого сезона оказались сильно ограничены.

"РСТ еще в начале марта в качестве решения этой проблемы предлагал привлечь для перевозки туристов иностранные авиакомпании. И сейчас эта работа активно ведется именно на турецком направлении. Однако, по имеющейся у нас информации, запросы турецких авиакомпаний на увеличение количества рейсов, ориентированных, прежде всего, на российских туристов, согласовываются Росавиацией лишь на 30%. Этот объем недостаточен для удовлетворения спроса на поездки в Турцию, в том числе на первую половину мая, включая уже проданные туры", - сказала она.

Тюрина также сообщила, что некоторые туроператоры столкнулись с трудностями при получении квот на полетные программы турецких авиакомпаний.

"Это ставит турфирмы в сложное положение. В случае отсутствия блоков мест на рейсы турецких перевозчиков они не смогут выполнять обязательства перед туристами по переносу уже оплаченных туров и возврату денежных средств. Поэтому РСТ просит правительство рассмотреть возможность увеличить число дополнительных рейсов для турецких авиакомпаний - в объеме, который необходим для исполнения российскими туроператорами своих обязательств по договорам с одной стороны, и достаточном для удовлетворения потребительского спроса на Турцию с другой", - подчеркнула представитель РСТ.

По ее словам, в противном случае туроператоры окажутся в ситуации, когда туры проданы, а возможности оказать услуги из-за отсутствия авиасообщения у них нет. При этом, по условиям коммерческих контрактов, они не смогут вернуть предоплату внесенную гостиницам, перевозчикам и другим контрагентам, а значит не вернут деньги туристам.

"По оценкам экспертов рынка, до спецоперации на Украине туроператоры успели продать в Турцию не менее 500 тысяч туров на общую сумму 15 млрд рублей и еще примерно 1 млн туров в другие страны на 25 млрд рублей. В нынешних условиях Турция - самый перспективный выездной рынок, который может позволить перераспределить эти потоки и обязательства. Расширение перевозки на Турцию приведет к стабилизации отрасли в целом. А также снизит цены на отдых внутри России, так как позволит избежать искусственного дефицита предложения и распределить спрос более равномерно", - подытожила Тюрина.

Авиакомпания Turkish Airlines отменила часть дополнительных рейсов из российских аэропортов на курорты Турции на майские праздники, поскольку российские авиавласти отказались их согласовать. Все рейсы Turkish Airlines из Москвы в аэропорт Даламан отменены до 15 мая. Полетная программа в курортный регион на Эгейском побережье Турции должна была начаться с 29 апреля.

Турция РСТ Росавиация Ирина Рюрина Украина Turkish Airlines
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