Мексика снижает добычу нефти после объявления об остановке экспорта с 2023г

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Суточная добыча нефти (без конденсата) в Мексике за апрель составила 1,607 млн баррелей в сутки, что на 1,1% уступает показателю марта и на 2,6% - декабрю 2021 года, свидетельствуют данные правительства Мексики.

При этом по отношению к апрелю 2021 года добыча нефти снизилась на 5,2%.

В декабре СМИ со ссылкой на главу государственной нефтяной компании Petroleos Mexicanos (Pemex) Октавио Ромеро сообщили, что Мексика планирует в 2022 году сократить объемы поставляемой за рубеж нефти до 435 тыс. б/с, а в 2023 году и вовсе свести их к нулю. Страна стремится создать полный цикл переработки нефти на внутреннем рынке, чтобы отказаться от импорта нефтепродуктов.

Добыча нефти с учетом конденсата в апреле составила 1,821 млн б/с.

Среднесуточная добыча газа в апреле достигла 114,57 тыс. кубометров, что на 0,2% ниже, чем в марте, но на 8,2% превосходит показатель апреля 2021 года. С начала года рост добычи газа составил 2,5%.

По состоянию на январь 2022 года запасы Мексики по нефти составляют 16,69 млрд баррелей, из них доказанные - 6,06 млрд барр., возможные - 5,16 млрд барр., вероятные - 5,45 млрд барр. Запасы газа - 878,25 млрд куб. метров, из них доказанные - 305,3 млрд куб. м, возможные - 302,4 млрд куб. м, вероятные - 270,6 млрд куб. м.