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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:10

PEMEX получила квартальный чистый убыток из-за роста издержек и падения курса песо

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Мексиканская нефтегазовая компания Petroleos Mexicanos (PEMEX) отчиталась о получении чистого убытка в третьем квартале 2022 года из-за роста издержек на импорт топлива и падения курса песо к доллару США.

Чистый убыток компании в июле-сентябре составил 52 млрд мексиканских песо ($2,62 млрд) против рекордной чистой прибыли в 131,5 млрд песо во втором квартале 2022 года.

Компания также незначительно сократила добычу до 1,764 млн б/с с 1,776 млн б/с в предыдущем квартале.

Сейчас PEMEX находится под значительным финансовым давлением. Она столкнулась с самым высоким долгом среди всех крупных нефтяных компаний, долгосрочным снижением добычи и ошеломляющим перерасходом средств. Президент Мексики Андрес Обрадор ранее пообещал, что поможет компании, владельцем которой является мексиканское правительство, вернуть монополию в нефтедобывающем секторе.

Однако другая цель Обрадора - сделать страну самодостаточной в обеспечении себя топливом - привела к тому, что PEMEX начала тратить ресурсы на убыточное для нее предприятие - нефтепереработку, вместо того, чтобы сосредотачиваться на добыче, отмечает Bloomberg.

В то же время PEMEX продолжает импортировать большую часть топлива, которое подорожало в минувшем квартале, в результате чего издержки компании резко подскочили.

Рост издержек PEMEX связан в первую очередь с подъемом цен на импортный бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и на природный газ, отметила компания.

PEMEX Мексика Андрес Обрадор
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