Экс-сенатор Малкин вышел из капитала владельца брендов "Рококо" и "Троекурово"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Бывший сенатор от Чукотки Ефим Малкин продал свою долю в 25% в компании "Продо" ее основном владельцу Андрею Городилову. По данным ЕГРЮЛ, Малкин больше не числится в составе акционеров "Продо", а доля Городилова увеличилась с 50% до 75%.

Еще 25% компании принадлежит Ирине Панченко.

Всех троих - Городилова, Малкина и Панченко - объединяет работа в "Сибнефти" и близких к ней структурах в тот период, когда компанию контролировал Роман Абрамович.

"Ефим Малкин, владеющий 25% уставного капитала группы "Продо", принял решение продать свою долю крупнейшему акционеру компании Андрею Городилову", - подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Там добавили, что на бизнес группы и на планы ее развития эта сделка не окажет никакого влияния.

Группа "Продо" - крупный агропромышленный холдинг, созданный в 2004 году. Объединяет птицеводческие, свиноводческие и мясоперерабатывающие предприятия в восьми регионах России. Среди них такие крупные, как "Омский бекон", "Клинский мясокомбинат", птицефабрики "Пермская", "Чикская", "Калужская", "Сибирская", "Тюменский бройлер". Продукция выпускается под брендами "Клинский", "Троекурово", "Омский бекон", "Наша Ряба", "Черный кабан", "Царская охота", "Рококо".