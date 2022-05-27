Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:45

Экс-сенатор Малкин вышел из капитала владельца брендов "Рококо" и "Троекурово"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Бывший сенатор от Чукотки Ефим Малкин продал свою долю в 25% в компании "Продо" ее основном владельцу Андрею Городилову. По данным ЕГРЮЛ, Малкин больше не числится в составе акционеров "Продо", а доля Городилова увеличилась с 50% до 75%.

Еще 25% компании принадлежит Ирине Панченко.

Всех троих - Городилова, Малкина и Панченко - объединяет работа в "Сибнефти" и близких к ней структурах в тот период, когда компанию контролировал Роман Абрамович.

"Ефим Малкин, владеющий 25% уставного капитала группы "Продо", принял решение продать свою долю крупнейшему акционеру компании Андрею Городилову", - подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Там добавили, что на бизнес группы и на планы ее развития эта сделка не окажет никакого влияния.

Группа "Продо" - крупный агропромышленный холдинг, созданный в 2004 году. Объединяет птицеводческие, свиноводческие и мясоперерабатывающие предприятия в восьми регионах России. Среди них такие крупные, как "Омский бекон", "Клинский мясокомбинат", птицефабрики "Пермская", "Чикская", "Калужская", "Сибирская", "Тюменский бройлер". Продукция выпускается под брендами "Клинский", "Троекурово", "Омский бекон", "Наша Ряба", "Черный кабан", "Царская охота", "Рококо".

Продо Ефим Малкин Андрей Городилов Ирина Панченко Сибнефть Роман Абрамович Совет Федерации Чукотка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экспортеры пожаловались на "скрытые санкции" против российского зерна

Путин подписал указ о временном порядке выплат "недружественным" правообладателям

Источник сообщил об отказе Китая принимать Boeing российской "Авиастар-ТУ"

Источник сообщил об отказе Китая принимать Boeing российской "Авиастар-ТУ"

Мишустин сообщил о стремлении купировать волатильность на валютном рынке

Белый дом стал выяснять у бизнеса планы перезапуска ранее остановленной нефтепереработки

Белый дом стал выяснять у бизнеса планы перезапуска ранее остановленной нефтепереработки

Посевам сельхозкультур в РФ в мае не хватило тепла, сроки уборки могут сдвинуться. Обзор

Посевам сельхозкультур в РФ в мае не хватило тепла, сроки уборки могут сдвинуться. Обзор

"АвтоВАЗ" наметил на 6 июня запуск сборки Lada Granta

Минсельхоз назвал временным обнуление импортных пошлин на отдельные продукты

"КАМАЗ" с 26 мая перевел на "трехдневку" руководителей и часть персонала

"КАМАЗ" с 26 мая перевел на "трехдневку" руководителей и часть персонала

Доллар поднялся выше 67 рублей впервые с 12 мая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });