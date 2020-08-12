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Партнер Абрамовича учредил "Дом творчества писателей в Переделкино"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Партнер Романа Абрамовича Андрей Городилов учредил автономную некоммерческую организацию поддержки культурного наследия "Дом творчества писателей в Переделкино", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

В качестве отраслевой принадлежности организация указала "деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания".

Гендиректором АНО стал Алексей Шубин. Раньше он возглавлял компанию "Заречье-девелопмент" (девелопер ЖК "Сколково парк"), которую в 2008 году, как рассказывал Городилов журналу Forbes, приобрели структуры Абрамовича.

Отец Андрея Городилова Виктор Городилов с начала 1980-х годов возглавлял производственное объединение "Ноябрьскнефтегаз", которое наряду с Омским НПЗ стало основой "Сибнефти" (Городилов-старший был первым президентом созданной в 1995 году компании).

Андрей Городилов был вице-президентом, первым вице-президентом "Сибнефти", затем - первым замом Романа Абрамовича на посту губернатора Чукотки и фактически руководителем его команды в регионе. Сейчас он является основным владельцем холдинга "Продо" с 50%-ной долей (остальные 50% - у других топ-менеджеров структур Абрамовича Ирины Панченко и Ефима Малкина).

Сибнефть Андрей Городилов Переделкино Роман Абрамович Чукотка Продо

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