В Крыму второй раз за полтора месяца поднимут цены на проезд

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Крыму проезд в городском общественном транспорте с 1 июня подорожает на 5 рублей - при оплате банковской картой, на 3 рубля - наличными. В последний раз цены на проезд повышали в середине апреля.

Приказ о повышении тарифов выпустил региональный Госкомитет по ценам и тарифам.

Повышение затронет Симферополь, Феодосию, Ялту, Евпаторию и Алушту. Там проезд в маршрутках подорожает с 20 до 25 рублей при оплате картой, с 25 до 28 рублей - при оплате наличными.

Еще в трех городах (в том числе в курортном Судаке) и одном поселке городского типа стоимость проезда повысится на 5 рублей - с 17 до 22 рублей при оплате картой, на 3 рубля - с 22 до 25 рублей при расчете наличными.

С 15 апреля 2022 года в восьми городах Крыма проезд в маршрутках подорожал на 3 рубля, в трех городах и одном поселке - на 2 рубля.