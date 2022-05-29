Ж/д перевозчик в Крым добавил в расписание новый поезд из Санкт-Петербурга

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва) запускает с конца мая поезд Санкт-Петербург - крымская Феодосия, пока он будет ходить раз в четыре дня, с конца первой декады июня - через день, сообщила ГСЭ.

"Гранд Сервис Экспресс" впервые запускает поезд "Таврия" по маршруту Санкт-Петербург - Феодосия. Он будет курсировать отправлением из Петербурга с 29 мая, отправлением из Феодосии с 31 мая раз в четыре дня. Компания работает над увеличением периодичности поезда, с 9 июня он будет курсировать через день", - говорится в сообщении перевозчика в его телеграм-канале в воскресенье.

Поезд составлен из одноэтажных купейных и плацкартных вагонов.

Поезд №177/178 будет отправляться из Петербурга в 19:16 и прибывать в Феодосию через день в 11:15. Он проследует через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар. "Это первый поезд ГСЭ, который свяжет Краснодар и Феодосию, потому что московские поезда через Краснодар не идут", - отмечает ж/д-компания.

В обратную сторону поезд будет отправляться в 17:50 и прибывать в Петербург в 13:01.

Аэропорт "Симферополь" - среди 11 авиаузлов юга и центральной части России, куда полеты приостановлены с 24 февраля, дня начала военной операции на Украине. Росавиация 29 мая в 16-й раз продлила свой запрет, теперь до 6 июня. В Крым можно добраться на поезде, автобусе или автомобиле.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" зарегистрирована в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург.

Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда на полуостров в третьей декаде декабря 2019 года. Перевозчик в январе 2020 года подпал за это под санкции США, которые не признают российский статус Крыма.

"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает своих владельцев.