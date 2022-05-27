Россияне смогут без разрешения ЦБ вкладываться в капитал компаний из дружественных стран

Это возможно, если платеж будет в рублях или валюте дружественной страны

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Банк России разрешил резидентам России при одновременном соблюдении ряда условий оплачивать доли, вклады и паи в имуществе нерезидентов, а также делать взнос в пользу иностранцев по договору простого товарищества без предварительного получения индивидуальных разрешений.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Компания, в пользу которой делается платеж, должна быть из дружественного государства, платеж должен осуществляться в валюте дружественного государства или в рублях. Размер инвестиций в имущество нерезидента не должен превышать 10 млн рублей или такую же сумму в эквиваленте иностранной валюты.

Если эти условия не выполняются, то резидент, как и раньше, должен получить специальное разрешение Банка России.