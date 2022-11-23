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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:40

Продлен запрет на вывод денег через взнос в капитал компании-нерезидента без разрешения ЦБ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Запрет резидентам РФ без разрешения Банка России проводить операции по оплате доли, вклада, пая в уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива юрлиц - нерезидентов продлен на год - до конца 2023 года.

Соответствующие поправки внесены в указ президента №126 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ в сфере валютного регулирования".

Также на год продлевается запрет без разрешения ЦБ делать взносы нерезидентам по договору простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений.

Ранее Банк России вносил некоторые послабления в эти правила. Так, с 1 июня не требуется получать его индивидуальное разрешение на оплату долей, вкладов и паев в имуществе организаций-нерезидентов независимо от места нахождения получателя средств, если они вносятся в рублях или валюте дружественного государства. Если же операция осуществляется в иностранной валюте недружественных государств независимо от места нахождения получателя ее сумма ограничивается эквивалентом 15 млн рублей по официальному курсу ЦБ (ранее было ограничение в 10 млн рублей). Такие же условия распространены и на взносы в простые товарищества.

ЦБ РФ
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