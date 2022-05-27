Минсельхоз заинтересовался идеей господдержки строительства судов для экспортеров зерна

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ заинтересован в том, чтобы экспортеры российского зерна имели собственный флот и намерен инициировать предоставление соответствующей господдержки. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме в пятницу в Сочи.

Это особенно необходимо в связи с тем, что, как сообщила на форуме директор ТД "РИФ" (ведущий экспортер зерна) Марина Турянская, сегодня экспортеры столкнулись с нехваткой судов, как малотоннажных и хендимаксов (тип балкеров с наиболее распространенными размерами - ИФ), так и панамаксов (балкеры, максимальные габариты которых позволяют пройти через Панамский канал - ИФ). "Наш рынок перестроился, и покупатели хотят базис поставки CIF (Cost, Insurance and Freight – стоимость, страхование и фрахт – ИФ), то есть доставка к ним зерна, - сказала она. - Мы нашли новые логистические цепочки, но это все приводит к удорожанию себестоимости, цена на сегодняшний момент слишком высока".

В связи с этим она обратилась к главе Минсельхоза с просьбой о помощи государства в приобретении таких судов и о возможности выделения субсидий на их строительство.

"Мы заинтересованы в том, чтобы наши экспортеры обладали собственным флотом, и эта тема неоднократно поднималась в нашем общении с Минтрансом, с Минпромторгом. Я не далее как вчера разговаривал с руководителем ОСК Рахмановым Алексеем Львовичем. Мы с ним договорились о том, что определенные мощности на верфях можно будет предусмотреть в ближайшее время под строительство судов, сухогрузов, которые будут строиться в ваших интересах, - сообщил министр. - О судах, о которых вы сказали, он тоже проинформирован. Соответственно, панамаксы, наверное, сложно, но 40-тысячники в принципе возможно будет отработать".

При этом Патрушев сообщил, что Минсельхоз будет инициировать "определенную господдержку" экспортеров. "Это и льготные кредиты, и, возможно, капексы, и льготный лизинг. В этом направлении мы будем работать", - сказал он.

Министр также сообщил, что для решения этого вопроса может быть подключен и "Росагролизинг". "Мы посмотрим, может быть, возможности "Росагролизинга" используем для того, чтобы понизить затраты на строительство этих судов. Мы сложность вопроса понимаем и, конечно, будем делать все, что от нас зависит для того, чтобы вы могли быть обеспечены собственным флотом", - подчеркнул Патрушев.