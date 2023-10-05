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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

В России запущена программа субсидирования кредитов на покупку торговых судов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Правительство запустило программу субсидирования кредитов, выдаваемых для приобретения торговых судов; постановление с правилами субсидирования таких кредитов подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Кредиты на приобретение судов будут предоставляться по льготной ставке в размере 4,5% годовых. Разницу между реальной банковской ставкой и льготной ставкой будет компенсировать государство при условии, что такая разница будет составлять не более 9 процентных пунктов коммерческой ставки.

Кредит по льготной ставке можно будет получить не более чем на 7 лет. Фактический размер субсидии, направляемой на реализацию одного проекта, не может превышать 15% от общего объема выделенного правительством финансирования, предусмотренного на реализацию всех проектов.

Михаил Мишустин правительство
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