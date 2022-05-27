Долю майнеров криптовалют в структуре энергопотребления РФ оценили более чем в 2%

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - На "добытчиков" цифровых валют приходится более 2% от общего объема потребляемой в России электроэнергии, это больше, чем сельское хозяйство, поэтому рынок необходимо "обелять" и регулировать, считает заместитель руководителя Минпромторга Василий Шпак.

"Знаете, сколько приходится на долю майнинга в общей карте электрической генерации в нашей стране? А я вам скажу: больше 2%. Это больше, чем расходы электрической энергии на сельское хозяйство. Мы не можем не признавать майнинг в этом смысле деятельностью промышленной или отраслью", - сказал он в ходе выступления на дискуссионной площадке "Единой России" по развитию блокчейн-технологий и регулированию цифровых финансовых активов.

Он напомнил, что майнинг криптовалют сейчас находится в "серой зоне", никак не облагается налогами и создает риски для тех людей, которые им занимаются, хотя вполне можно эту деятельность "обелить", регулировать, сделать понятной и прозрачной для государства.

"Да, скорее всего, на майнинг в ближайшее время будет тратиться меньше энергии в целом, потому что мир переходит в плане цифровых валют на другие протоколы, менее затратные, по которым сейчас майнится биткойн. Но, тем не менее, очевидно, что это - вычисления, так или иначе энергию они потреблять будут, деятельность это технологичная. Тут наша позиция совершенно однозначна: майнинг надо признавать, регулировать и встраивать в промышленную деятельность", - сказал замглавы Минпромторга.

В начале апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство солидарно с позицией Центрального банка о том, что криптовалюты нельзя использовать как средство платежа на территории РФ, при этом развитие майнинга криптовалют можно обсуждать. "Мы также думаем, что для стимулирования инвестиций, в первую очередь в основной капитал, можно обсуждать вопросы майнинга, это и создание дата-центров, и соответствующей инфраструктуры", - сказал он.

Майнинг криптовалют - процесс сбора совершенных в сети транзакций криптовалют в блокчейн, для его проведения необходимо энергоемкое оборудование. Вознаграждение за майнинг могут получать как физические лица (индивидуальный майнинг), так и компании (работа в пуле). Оплата за майнинг начисляется на криптовалютные счета, для вывода средств с кошельков часто необходим их перевод в традиционные (фиатные) валюты центральных банков.

Дискуссия о необходимости легализации в РФ майнинга криптовалют и вывода этого бизнеса в легальное поле возникла после публикации доклада ЦБ, в котором предлагалось запретить этот вид бизнеса.

По данным исследования Кембриджского центра альтернативных финансов, которое было опубликовано в октябре прошлого года, Россия занимает третье место после США и Казахстана по объему мощностей, направленных на добычу биткойна - основной криптовалюты. Данные были обновлены после начала кампании по запрету майнинга криптовалют в Китае. По данным исследования, на долю США приходится 35,4% хешрейта, Казахстана - 18,1%, России - 11%. За пределами тройки лидеров следующие по величине хэшрейты - Канада (9,55%), Ирландия (4,68%), Малайзия (4,59%), Германия (4,48%), Иран (3,11%) и Норвегия (0,58%).