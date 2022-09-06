Минфин и ЦБ могут согласовать позицию по майнингу криптовалют в течение нескольких недель

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Банк России и Минфин РФ могут согласовать позицию по регулированию майнинга криптовалют в течение нескольких недель, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на ВЭФ-2022.

"Я думаю, что мы, собственно, в присутствии здесь уже Алексея Геннадьевича Гузнова (статс-секретарь - заместитель председателя ЦБ - ИФ) почти договорились по всем вопросам, связанным с регулированием майнинга. Я думаю, что позиция Минфина и Банка России появится в течение буквально нескольких недель. И мы очень рассчитываем, что этот законопроект будет поддержан в Государственной думе в течение осенней сессии этого года. Там регулируются все базовые вопросы, связанные с майнингом, и целый ряд вопросов, которые вытекают оттуда", - сказал Моисеев.

ЦБ и Минфин пришли к консенсусу в части регулирования майнинга, пояснил "Интерфаксу" Гузнов. "Мы нашли консенсус, речь идет сейчас о том, чтобы воплотить в конкретные формулировки в законодательстве часть, которая касается майнинга", - сказал он.

По его словам, тема регулирования майнинга "давно дискутировалась". Он напомнил, что в процессе обсуждения нужно было "решить вопросы налогообложения, возможность, невозможность лицензирования, ряд других вопросов".

"Я думаю, что в недалеком будущем мы уже будем готовы представить текст <...> на суд правительства, на суд общественности", - добавил он.

В понедельник Моисеев сообщил, что Минфин и ЦБ сошлись во мнении о необходимости возможности трансграничных расчетов в криптовалюте в текущих условиях. Также ведется обсуждение законопроекта по регулированию майнинга, позиции сторон в этом вопросе сближаются, отмечал он.