Brent торгуется у $117,5 за баррель

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти меняются в пятницу слабо и разнонаправленно.

К 17:41 по московскому врмени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (0,13%) - до $117,55 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,32 (0,28%) - до $113,77 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 3%, WTI - на 3,4% на данных о падении запасов бензина в США до сезонного минимума за восемь лет.

"Цены поддерживают наступающий летний сезон вождения в США и сильный спрос на поездки, - сказал аналитик UBS Джованни Стауново. - Рост предложения отстает от роста спроса, и дефицит на рынке нефти может сохраниться. Так что мы по-прежнему придерживаемся позитивного прогноза на цены на нефть".

Ранее команда аналитиков Commerzbank повысила прогнозы цен на нефть на $5 за баррель на каждый из ближайших трех кварталов на фоне высокой вероятности введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть.

При этом эксперты ожидают, что баланс спроса и предложения на рынке восстановится во втором полугодии, и тогда цены могут вновь опуститься ниже $100 за баррель. Так, по их ожиданиям, Brent будет стоить $95 за баррель к концу 2022 года.