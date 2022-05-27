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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Тинькофф банк с 28 мая приостановит прием вкладов в валюте

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Тинькофф банк с 28 мая временно перестанет открывать вклады в валюте, говорится в сообщении кредитной организации в ее официальном телеграм-канале.

Если у клиента уже открыт вклад в валюте, то пополнить его можно до конца действия, но пролонгировать такой вклад уже не получится, отмечает Тинькофф банк.

"Когда срок действия валютного вклада истечет, деньги автоматически зачислятся на ваш счет в той валюте, в которой вы его открывали", - говорится в сообщении.

Комментарий банка

Решение приостановить прием валютных вкладов Тинькофф банк объяснил отсутствием надежных валютных активов.

"Банки лишены надежных вариантов инвестирования в иностранной валюте, поэтому курс на дедолларизацию балансов будет продолжен", - сообщили "Интерфаксу" в банке.

Представитель кредитной организации напомнил, что отказ от вкладов в валюте является общерыночной тенденцией (ряд банков тоже уже отказались от такого продукта в своих линейках).

Клиенты могут использовать накопительный или карточный счет для операций с долларами США, евро и фунтом, добавил представитель Тинькофф банка. "В будущем не исключаем введения отрицательных ставок по валютным счетам физических и юридических лиц", - сказал он.

Несколько лет назад из-за введения отрицательной ставки Европейским центральным банком ряд российских банков ввели комиссию по счетам в евро. Отрицательные ставки по вкладам, в том числе валютным, в России законодательно не разрешены. Осенью 2019 года активно обсуждалась тема введения отрицательных ставок по валютным депозитам, но в итоге никаких решений так принято и не было.

Тинькофф банк в ближайшее время планирует повысить тарифы по SWIFT-переводам. "Этот процесс становится сложнее, требует множество новых процедур от банка", - отметил представитель.

В начале мая Тинькофф банк приостановил переводы по системе SWIFT в евро из-за увеличения сроков их прохождения.

Тинькофф банк по итогам 2021 года занимает 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Тинькофф банк
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