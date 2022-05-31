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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Банк России до сентября не планирует ослаблять ограничения на покупку валюты

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Банк России пока больше не планирует ослаблять ограничения на покупку наличной валюты физлицами, заявила на пресс-конференции первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

"Я думаю, пока до сентября подождем, посмотрим на ситуацию. Пока ничего нового", - сказала она.

ЦБ в начале марта на фоне западных санкций и волатильности на финансовом рынке ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в России. Гражданам запретили покупать наличную валюту. С действующих вкладов с 9 марта по 9 сентября было разрешено снимать валюту на сумму не более $10 тысяч. В течение этих шести месяцев розничные клиенты банков могут снять с открытого до 9 марта счета до $10 тысяч в наличной валюте (в каждом из банков), остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

С 11 апреля регулятор смягчил временный порядок операций с наличной валютой: клиенты банков смогли получить с открытых до 9 марта вкладов не только наличные доллары, но и евро, лимит в эквиваленте $10 тысяч не меняется. Средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях.

Кроме того, с 18 апреля банки получили возможность продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы начиная с 9 апреля.

Банк России Ксения Юдаева
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