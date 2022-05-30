Опрос показал, что 49% российских потребителей ждут роста расходов на продукты питания

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Каждый второй российский потребитель (49% опрошенных) прогнозирует увеличение трат на товары ежедневной необходимости (а именно на продовольственные товары) в ближайшие полгода, свидетельствуют данные исследования компании "Технологии доверия" (экс-PwC в России).

Еще 39% респондентов ожидают, что их расходы на продовольственные товары не изменятся. 10% ожидают уменьшения расходов в этой категории.

Уменьшение расходов в первую очередь коснется электронной и бытовой техники (43%). Это обусловлено значительным ростом цен из-за товарных дефицитов и ограничений на импорт, что заставляет потребителей в целом отказываться от покупок этой категории, говорится в исследовании.

Таким образом, наиболее перспективным сегментом для ритейлеров с точки зрения ожидаемых трат потребителей является сектор продовольственных товаров, а наибольший отток расходов потребителей предполагается в категории "электронная техника и бытовые электроприборы", отмечают эксперты.

При выборе торговой сети или магазина для покупки товаров разных категорий наиболее важным фактором для покупателей остается наличие промоакций. Исключениями являются продовольственные товары: при выборе магазина в этой категории 59% респондентов ориентируются прежде всего на его удобное расположение.

Практически все респонденты покупают продовольственные товары в физических магазинах (97%). Несмотря на то, что физический канал покупок превалирует, онлайн продолжает расти, достигнув показателя 56%.

"Тренды на возрастающую роль онлайн-канала при сохранении популярности физических магазинов, а также на сокращение необязательных расходов мы наблюдали еще в 2021 году. В то время как текущий рынок требует от розничных продавцов быстрой адаптации, эти потребительские тенденции сохраняются, и ярким примером является ускорение онлайн-продаж продуктов питания", - отметил партнер, руководитель практики по предоставлению консультационных услуг компаниям сектора розничной торговли и производства потребительских товаров компании "Технологии доверия" Мартайн Пейтерс.

"Ритейлеры быстро отреагировали на текущие рыночные изменения, хотя многие решения по реорганизации бизнеса, ассортименту и коммуникациям с клиентами еще предстоит принять", - считает он.