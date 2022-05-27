Опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян считает возможным успешное импортозамещение

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство россиян (94%) уверено, что российские производители смогут заменить импортные товары на рынках продуктов питания, относительно бытовой химии и стройматериалов такая уверенность есть у 90% и 86% респондентов соответственно, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные на официальном сайте социологического института.

Что касается медикаментов и лекарств, то 69% опрошенных считают, что российские производители и здесь справятся с заменой импорта, противоположной точки зрения придерживается почти каждый четвертый (24%), отмечают социологи.

Относительно самолетов и комплектующих для авиации в возможности импортозамещения верят две трети участников опроса (66%), каждый пятый (22%) испытывает сомнения по этому поводу, показывают результаты исследования.

По данным ВЦИОМ, 63% опрошенных допускают возможность, что у отечественных производителей получится заместить импортное промышленное оборудование, сомневаются в этом 29% респондентов.

По медицинскому оборудованию в возможности импортозамещения верят 54% сограждан, не верят более трети (34%), показывают результаты опроса.

Что касается замены импорта на отечественном рынке бытовой техники и электроники, то оптимизмам относительно возможностей российских производителей испытывают 54% респондентов, противоположные ожидания - 37% опрошенных, отмечают социологи.

По автомобилям и автозапчастям в успех импортозамещения верит каждый второй россиянин, не верят 40% сограждан, каждый десятый затрудняется с ответом, показывают результаты исследования.

Всероссийский опрос был проведен 24 мая по заказу Экспертного института социальных исследований среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.