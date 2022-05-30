Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,8-1,1%

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips на фоне благоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent превысила $120 за баррель, дорожают металлы); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,8-1,1%, растут бумаги "Роснефти" на дивидендных новостях.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2426,58 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1146,16 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,7%.

Доллар подешевел до 66,16 рубля (-0,54 рубля).

Подорожали акции "Газпром нефти" (+1,7%), "Татнефти" (+1,5%), "Газпрома" (+1,4%), "Роснефти" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), "Интер РАО" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,2% и +0,8% "префы"), "Московской биржи" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), расписки TCS Group (+0,9%), Сбербанка (+0,7% и +0,3% "префы"), "РусГидро" (+0,7%), Polymetal (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), UC Rusal (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,4%), АФК "Система" (+0,3%), расписки OZON (+0,3%).

Совет директоров "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2021 г. в размере 23,63 руб. на акцию, реестр на получение дивидендов закрывается 11 июля, сообщила в понедельник НК.

Подешевели акции "Северстали" (-2,2%), "ММК" (-0,3%), ВТБ (-0,1%).

В воскресенье, 29 мая, ЕС не смог согласовать эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов. Как сообщили вечером в воскресенье информагентства со ссылками на источники в Брюсселе, компромисса найти не удалось, в понедельник состоится еще одно заседание.

Мнения аналитиков

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, в Китае постепенно снимают карантинные ограничения, что рассматривается в качестве условия повышения деловой активности. Кроме того, рост котировок нефти поддерживается геополитической напряженностью. В Евросоюзе могут согласовать частичное эмбарго на российские поставки, но одновременно под риском находятся поставки из Персидского залива на фоне конфискации одного из иранских танкеров. Соответственно, на рынке акций РФ в понедельник можно ожидать роста акций нефтяников при относительной стабильности прочих бумаг. Рубль может отыграть часть потерь, понесенных на прошлой неделе.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, в понедельник оптимизм глобальных инвесторов сохраняется.

Поддержку рынкам предоставили данные по инфляции в США (PCE Core), которые неожиданно начали указывать на торможение темпов роста цен в стране. В понедельник ситуация на мировых рынках выглядит позитивной, но торговая активность ожидается невысокой, поскольку американские рынки не работают (Memorial Day).

Рынок акций РФ в понедельник может подрасти благодаря улучшению внешнего фона и стабильно высоких цен на энергоносители. Индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2400-2450 пунктов. Вклад в рост индекса может внести объявление о дивидендах "Роснефти", полагает Соловьев.

В мире

В США индексы акций в пятницу выросли на 1,8-3,3% во главе с Nasdaq на сигналах замедления инфляции в США. За минувшую неделю индекс S&P 500 прибавил 6,6%, Dow Jones - 6,2%, Nasdaq - 6,8%. До этого Dow снижался восемь недель подряд, чего не наблюдалось с 1932 года, а два других индекса - семь недель кряду.

Как стало известно из отчета министерства торговли США, индекс PCE Core, который использует при оценке инфляции Федрезерв, в прошлом месяце увеличился на 4,9% в годовом выражении после повышения на 5,2% в марте.

Между тем индекс потребительского доверия в США в мае упал до 58,4 пункта по сравнению с 65,2 пункта месяцем ранее, обновив минимум с августа 2011 года. Предварительные данные указывали на снижение показателя до 59,1 пункта, и аналитики в целом не ожидали его пересмотра.

В Азии в понедельник также преобладает позитивная динамика индексов на фоне ослабления антиковидных ограничений для бизнеса в Шанхае и Пекине (японский Nikkei вырос на 2,2%, корейский KOSPI - на 1,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 2%), поднимаются американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,9%, в понедельник биржи в США не работают в связи с государственным праздником).

Руководство Шанхая в воскресенье обнародовало план действий по ускорению восстановления экономики мегаполиса. Он состоит из 50 мер и предусматривает, в частности, субсидии и налоговые послабления для того, чтобы помочь бизнесу, пострадавшему от двухмесячного локдауна, сообщает агентство "Синьхуа".

На нефтяном рынке цены утром в понедельник цены также растут на ожиданиях смягчения карантинных ограничений в Китае, Brent протестировала $120 за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $119,77 за баррель (+0,3% и +1,7% в пятницу), июльская цена WTI - $115,82 за баррель (+0,7% и +0,9% в пятницу).

Власти Шанхая объявили, что все производственные предприятия в городе смогут возобновить работу с июня, сообщает агентство Bloomberg. В Пекине заявили, что распространение коронавируса в столице КНР взято под контроль.

Европейские страны тем временем продолжают обсуждать возможность введения эмбарго на поставки российской нефти в регион. В воскресенье им не удалось согласовать очередной пакет санкций в отношении РФ из-за отказа Венгрии поддержать это решение, и переговоры продолжатся на этой неделе.

Источник Bloomberg в руководстве ЕС, однако, считает, что соглашение между европейскими странами по-прежнему возможно и может быть достигнуто в ближайшие дни.