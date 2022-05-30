СД "Роснефти" рекомендовал дивиденды за 2021 год в 23,63 рубля на акцию

На этой новости котировки компании выросли на 3%

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "НК "Роснефть" рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить выплату дивидендов в размере 23 рубля 63 копейки на одну обыкновенную акцию, что позволит направить на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Акции компании на этой новости подорожали на "Мосбирже" на 3%, до 413,65 рубля за штуку.

Учитывая выплату дивидендов по итогам I полугодия 2021 года, суммарный дивиденд на акцию за 2021 год составит 41 рубль 66 копеек, а общая сумма средств на выплату дивидендов составит 441,5 млрд рублей.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлена на 11 июля 2022 года.

Также принято решение созвать годовое собрание акционеров "Роснефти" и провести его в форме заочного голосования 30 июня 2022 года. Реестр на участие в собрании составляется на 5 июня 2022 года.

Дивидендная политика компании предполагает выплату в размере 50% от чистой прибыли по МСФО и предусматривает возможность таких выплат два раза в год. Предыдущий максимум по суммарным дивидендам "Роснефти" был зафиксирован по итогам 2019 года - 33,41 рубля на акцию.

Уставный капитал НК составляет 105 981 778, 17 рубля, он разделен на 10 598 177 817 акций номиналом 0,01 рубля.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", а 0,76% - ООО "РН-Капитал". В конце февраля ВР заявила, что продаст 19,75% акций "Роснефти".