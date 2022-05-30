"Автотор" возобновил работу в ограниченном объеме из-за нехватки комплектующих

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Компания "Автотор" возобновила производство автомобилей, но испытывает трудности с комплектующими, сообщил калининградскому телеканалу "Каскад" основатель компании Владимир Щербаков.

"Из отпуска вышли. Производство идет. Производим, к сожалению, в значительной части некомплектные машины. Чтобы было ясно: раньше мы производили 900 автомобилей в сутки, сегодня - ну, 200", - сказал он.

"Автотор" сейчас не может также в полной мере производить автомобили южнокорейских марок: хотя Корея не вводила санкций, но опасается американских ограничений, распространяющихся и на компоненты автомобилей.

По словам Щербакова, в настоящее время у "Автотора" есть почти 10 тысяч комплектов, "которые лежат без электроники, электроника имеет американский след, ищем решение".

"Какое-то время будем подбирать остатки и всякими способами добывать запчасти, которых у нас нет. В конце концов, мир большой, круглый. Я убежден, что мы решим эту проблему. Даже если корейцы нам откажут, мы ее всё равно решим", - подчеркнул он.

В этой непростой ситуации компания, по словам ее основателя, делает ставку на будущее производство электромобилей: "Мы видим выход в следующем: в этом, максимум в следующем году создать производство электромобилей. Мы произведем, в том числе, главные агрегаты здесь. Это - электродвигатель. Мы планируем делать 50-60 тысяч электромобилей. Полный переход с 2024 года на электромобили. Мы за 4 года примерно должны произвести примерно 300 тысяч автомобилей".

Как считает Щербаков, непосредственно в Калининградской области, можно локализовать производство электродвигателей, подушек безопасности, пластмассовых изделий, сидений.

"В первом квартале следующего года мы запустим примерно 7-8 новых заводов: роботизированной техники, электродвигателей, пластмассовых изделий, компонентов. Мы хотим одновременно создать новое производство. Мы хотим создать всю гамму техники для маломобильных групп населения, готовим такое производство, не сомневаюсь, что мы его сделаем", - сказал Щербаков.

С 1 по 22 мая "Автотор" останавливал производство и отправлял в корпоративный отпуск сотрудников с сохранением заработной платы.

Российское представительство концерна Bayerische Motoren Werke AG в марте заявило о приостановке производства автомобилей бренда на мощностях "Автотора" в Калининграде. После этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов отмечал, что завод "Автотор" находится в непростой ситуации, так как запаса комплектующих для автомобилей Kia и Hyundai у него осталось на 3 месяца.

"Автотор", основанный в 1994 году, начал производство автомобилей в 1997 году. В 2021 году завод увеличил выпуск BMW, Kia, Hyundai на 13% по сравнению с предыдущим годом - до более 177 тысяч автомобилей,