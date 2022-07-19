Газпромбанк может стать партнером "Автодора" в новой лизинговой компании

"Автодор" рассчитывает тем самым ускорить обновление дорожной техники на фоне проблем с импортом

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Газпромбанк может стать партнером государственной компании "Автодор" в создании лизинговой компании "Автодор-лизинг". Они заключили соответствующее соглашение о намерениях, сообщила пресс-служба банка.

Совместная лизинговая компания будет сдавать в лизинг строительную технику компаниям автодорожной отрасли и, в частности, обеспечит закупку импортной строительной техники для последующей ее передачи в лизинг на льготных условиях с применением механизмов государственной поддержки, отмечает ГПБ.

Госкомпания "Автодор", которая строит и эксплуатируе платные автодороги, в июне 2022 года зарегистрировала лизинговую "дочку" - ООО "Автодор-лизинг". По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Автодор" владеет 100% долей "Автодор-Лизинга" через ООО "Автодор-инфраинвест" (99%) и ООО "Автодор - торговая площадка" (1%).

Войдет ли Газпромбанк или одна из его структур в капитал "Автодор-лизинга" и какую долю получит, банк не уточняет.

"Сегодня лизинг является весьма востребованным инструментом. Создание лизинговой компании - это еще один шаг в рамках стратегии создания инфраструктурного мегаигрока, который сфокусирован на предоставлении полного комплекса услуг всем участникам рынка инфраструктуры. С точки зрения решения стратегических задач по расширению сети автодорог в РФ поставка на льготных условиях строительной техники, в том числе импортного производства, позволит профильным компаниям нарастить мощности и гарантировать необходимый объем строительства дорожной инфраструктуры", - отметил через пресс-службу зампред правления Газпромбанка Алексей Белоус.

Предполагается, что "Газпромбанк лизинг", входящий в группу Газпромбанка, выступит операционным партнером новой лизинговой компании.

"На текущий момент существуют определенные сложности в обеспечении обновления и обслуживания парка дорожно-строительной техники, особенно импортного производства. Создание отраслевого специализированного игрока в лице "Автодор-лизинга" направленно на преодоление возникших вызовов, обеспечение строительных организаций качественной техникой на привлекательных условиях с целью выполнения государственной задачи по сохранению темпов строительства и реализации пятилетнего плана дорожного строительства. Привлечение такого опытного и надежного операционного партнера, как Газпромбанк, позволит уже в этом году запустить широкомасштабную программу обновления дорожно-строительной техники", - подчеркнул первый зампред правления по инвестиционной политике "Автодора" Игорь Коваль.