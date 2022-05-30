OR Group не исполнила обязательства по выплатам купонов и досрочному погашению облигаций

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России") допустило дефолт при выплате 5-го купона облигаций серии 002Р-03 на сумму 1,315 млн рублей, а также технический дефолт при выплате 30-го купона облигаций 001P-02 на 9,717 млн рублей и досрочному погашению данного выпуска на 135,7 млн рублей.

Компания об этом сообщила, а причиной неисполнения обязательств по-прежнему назвала отсутствие достаточной суммы денег на расчетном счете. Ранее эмитент уже допускал дефолты по предыдущим купонам данных выпусков.

В апреле компания "ОР" заявила, что подготовила комплексную программу реструктуризации, которая включает кредитные линии и выпуски облигаций, однако только после ее согласования у банков-кредиторов сможет перейти к дальнейшим действиям по рестракту, в частности, проведению собраний владельцев облигаций.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 5,3 млрд рублей. Сейчас у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним техдефолтов/дефолтов.

"Московская биржа" с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".

OR Group - торговая платформа, на базе которой развивается маркетплейс westfalika.ru и экосистема сервисов. Группа управляет в России сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika.