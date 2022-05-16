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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

OR Group допустила техдефолты по выплатам купонов двух выпусков облигаций

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России") допустило два технических дефолта - по выплате купонного дохода за 16-й период по облигациям серии 001Р-04 на 13,56 млн рублей, а также при выплате 5-го купона по облигациям серии 002Р-04 на 1,315 млн рублей.

Причиной очередного неисполнения обязательства остается отсутствие достаточной суммы денег на расчетном счете эмитента, сообщила компания.

Фактический дефолт по данным купонам наступит 30 мая.

Ранее компания "ОР" заявила, что подготовила комплексную программу реструктуризации, которая включает кредитные линии и выпуски облигаций, однако только после ее согласования у банков-кредиторов сможет перейти к дальнейшим действиям по рестракту, в частности, проведению собраний владельцев облигаций.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 5,3 млрд рублей. На текущий момент у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним техдефолтов/дефолтов.

"Московская биржа" с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".

OR Group - торговая платформа, на базе которой развивается маркетплейс westfalika.ru и экосистема сервисов. В сети Westfalika 760 торговых и сервисных точек.

Обувь России ОР OR Group Мосбиржа
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