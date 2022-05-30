Рост поступлений налогов в бюджет РФ в январе-апреле составил 36%

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В январе-апреле 2022 года поступление налогов в консолидированный бюджет государства выросло на 36,2% в годовом измерении и составило 11,9 трлн рублей, сообщила Федеральная налоговая служба по итогам заседания своей расширенной коллегии.

В федеральный бюджет поступления за этот период составили 6,9 трлн рублей, что на 43,7%, или на 2,1 трлн рублей, больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что в первом квартале поступление составило 8,27 трлн рублей, что на 39%, или на 2,3 трлн рублей, больше, чем в январе-марте 2021 года. Без учета нефтегазовых доходов поступления составили 6,09 трлн рублей, что на 29%, или на 1,38 трлн рублей, выше показателей прошлого года.

В федеральный бюджет за первые три месяца поступило 4,85 трлн рублей (на 44,8% рублей, или на 1,5 трлн рублей больше, чем в январе-марте прошлого года), в консолидированные бюджеты регионов - 3,4 трлн рублей (рост на 31%, или 810 млрд рублей).