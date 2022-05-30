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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

Инфляция в Германии в мае ускорилась до рекордных 8,7%

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в мае подскочили на 8,7% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Показатель стал рекордным с момента начала его расчетов.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более умеренного роста, на 8%.

В апреле инфляция в стране составляла 7,8%.

Потребительские цены по сравнению с предыдущим месяцем увеличились в мае на 1,1% после роста на 0,7% в апреле. Эксперты ожидали повышения на 0,5%.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в мае подскочили на 7,9% за год и на 0,9% за месяц. Аналитики ожидали роста на 7,6% и 0,5% соответственно. Годовой рост стал рекордным с зимы 1973-74 годов, говорится в сообщении Destatis.

Энергоносители подскочили в цене на 38,3% в годовом выражении после роста на 35,3% в апреле, продукты питания - на 11,1% (в апреле - на 8,6%). Рост цен на услуги замедлился до 2,9% с 3,2%.

Destatis Германия
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