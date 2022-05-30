Глава ЕК не ждет согласования эмбарго на нефть из РФ на нынешнем саммите ЕС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что не питает больших надежд о том, что странам Евросоюза удастся разрешить разногласия и согласовать шестой пакет санкций против России на Совете ЕС, который проходит 30 и 31 мая в Брюсселе.

Она сообщила об этом журналистам по прибытии на саммит.

"Мы по существу решили все вопросы, кроме одного: это тема поставок нефти по нефтепроводу. По этому вопросу дискуссии все еще идут", - уточнила она.

Постпреды стран ЕС провели в Брюсселе очередную встречу 30 мая утром, поскольку 29 мая вечером они так и не пришли к компромиссу по запрету на импорт российской нефти. Введению эмбарго препятствует Венгрия, она хочет от Брюсселя компенсации убытков, связанных с отказом от покупки нефти у России.

Перед началом саммита в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц отметил конструктивность обсуждения эмбарго и высказал мнение, что в Евросоюзе есть стремление добиться консенсуса по этому вопросу.

Также до начала саммита высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в эфире радиостанции Franceinfo выразил уверенность, что страны союза в конечном итоге договорятся по этому вопросу и проект соглашения может быть подготовлен уже в понедельник.

"В конце концов будет достигнута договоренность. Нужно учитывать обстоятельства каждого и принимать единогласное решение. Переговоры (на уровне Комитета постоянных представителей стран ЕС - ИФ) шли всю вторую половину дня в воскресенье и в понедельник утром. Мы будем продолжать работать. Я думаю, что в понедельник во второй половине дня мы сможем предложить главам государств и правительств (на внеочередном саммите ЕС - ИФ) соглашение", - сказал он.

"Давайте будем прагматичными: важно найти соглашение, которое объединит всех", - прокомментировал он предложение запретить только поставки нефти танкерами. Он привел в пример случаи не имеющих выхода к морям Венгрии, Чехии и Словакии, на которые, по его словам, приходится 7-8% импорта российской нефти.

"Очевидно, что у них особые трудности. Значит, надо продвигаться вперед и искать решения, предоставляющие им больше времени для адаптации", - объяснил Боррель.

В апреле глава МИД ФРГ Анналена Бербок говорила, что Германия будет постепенно отказываться от покупки российских энергоносителей, в частности, до конца года полностью откажется от импорта российской нефти. До конца лета планируется также отказаться от импорта угля.

Евросоюз в целом планирует отказаться от импорта российской нефти, эти планы входят в так называемый шестой пакет санкций в отношении России, которые пока еще не приняты. На саммите ЕС 30-31 мая этот вопрос обсуждаться не будет, поскольку по нему сохраняются разногласия.