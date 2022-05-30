Шольц считает, что в ЕС есть стремление к консенсусу по нефтяному эмбарго

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что в Евросоюзе есть стремление добиться консенсуса по вопросу эмбарго на российскую нефть.

"Выглядит так, что все конструктивно обсуждают тему... Идут переговоры и есть воля к консенсусу, это хорошо", - заявил Шольц журналистам в понедельник перед началом внеочередного саммита ЕС в Брюсселе.

"Все понимают, что это будет работать только в том случае, если все будут действовать сообща", - сказал он.

В апреле глава МИД Германии Анналена Бербок уже сообщила, что Германия будет постепенно отказываться от покупки российских энергоносителей, в частности, до конца года полностью откажется от импорта российской нефти. До конца лета планируется также отказаться от импорта угля.

Евросоюз в целом планирует отказаться от импорта российской нефти, эти планы входят в так называемый шестой пакет санкций в отношении России, которые пока еще не приняты. На саммите ЕС 30-31 мая данный вопрос обсуждать не планируется, так как между странами-участниками союза сохраняются разногласия.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее написал главе Евросовета Шарлю Мишелю письмо, в котором заявил, что считает контрпродуктивным обсуждение нефтяного эмбарго против России на уровне лидеров ЕС, поскольку консенсуса по этим мерам пока нет.

21 мая в интервью Fox News министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что Будапешт не сможет закупать достаточно нефти из других источников в случае введения эмбарго на российскую нефть, и что экономика Венгрии "будет убита без российского топлива".

Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек сказал ранее в Давосе, что ожидает от Венгрии работы над решением вопроса.