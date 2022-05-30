Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:37

VEON утвердил обновленный состав совет директоров "Вымпелкома"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Акционер ПАО "Вымпелком" на годовом собрании утвердил его обновленный состав совета директоров, теперь он состоит из пяти представителей, следует из сообщения компании.

"Вымпелком" принадлежит телекоммуникационному холдингу VEON.

Так, в обновленный состав вошли два новых представителя: главный юрисконсульт VEON и бывший исполнительный вице-президент "Вымпелкома" Виктор Бирюков и экс-заместитель CFO "материнского" холдинга Мурат Киркгоз (он входил в совет директоров "Вымпелкома" в 2019-2021 гг.).

CEO VEON Каан Терзиоглу, экс-CEO Qiwi Борис Ким и руководитель по управлению портфелем VEON Дмитрий Швец были переизбраны.

Директор по персоналу VEON Майкл Шульц, бывшая топ-менеджер McKinsey & Company и сестра экс-главы "Вымпелкома" Наталья Изосимова, руководитель по корпоративной стратегии, коммуникациям и связям с инвесторами холдинга Алекс Болис покинули совет директоров.

Также в апреле из совета директоров ушли сооснователь IBS, основатель и совладелец группы IT-компаний "ГС-Инвест" Сергей Мацоцкий, финансовый директор телеком-холдинга VEON Серкан Окандан и главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.

Таким образом, численный состав обновленного совета сократился с 9 до 5 директоров.

Помимо этого, на годовом собрании было утверждено решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров - ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.

VEON Вымпелком
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нидерланды отказались выполнять требования об оплате российского газа в рублях

Нидерланды отказались выполнять требования об оплате российского газа в рублях

Законопроект о регулировании криптовалют могут внести в Думу до конца весенней сессии

Законопроект о регулировании криптовалют могут внести в Думу до конца весенней сессии

Дания решила отказаться от оплаты российского газа в рублях

Дания решила отказаться от оплаты российского газа в рублях

Россия с июня вводит квоту на экспорт лома и пошлину при ее превышении

Россия с июня вводит квоту на экспорт лома и пошлину при ее превышении

В Кремле заявили об отсутствии объективных причин для дефолта России

Сложный путь трудной нефти. Обзор

Сложный путь трудной нефти. Обзор
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });