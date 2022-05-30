VEON утвердил обновленный состав совет директоров "Вымпелкома"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Акционер ПАО "Вымпелком" на годовом собрании утвердил его обновленный состав совета директоров, теперь он состоит из пяти представителей, следует из сообщения компании.

"Вымпелком" принадлежит телекоммуникационному холдингу VEON.

Так, в обновленный состав вошли два новых представителя: главный юрисконсульт VEON и бывший исполнительный вице-президент "Вымпелкома" Виктор Бирюков и экс-заместитель CFO "материнского" холдинга Мурат Киркгоз (он входил в совет директоров "Вымпелкома" в 2019-2021 гг.).

CEO VEON Каан Терзиоглу, экс-CEO Qiwi Борис Ким и руководитель по управлению портфелем VEON Дмитрий Швец были переизбраны.

Директор по персоналу VEON Майкл Шульц, бывшая топ-менеджер McKinsey & Company и сестра экс-главы "Вымпелкома" Наталья Изосимова, руководитель по корпоративной стратегии, коммуникациям и связям с инвесторами холдинга Алекс Болис покинули совет директоров.

Также в апреле из совета директоров ушли сооснователь IBS, основатель и совладелец группы IT-компаний "ГС-Инвест" Сергей Мацоцкий, финансовый директор телеком-холдинга VEON Серкан Окандан и главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.

Таким образом, численный состав обновленного совета сократился с 9 до 5 директоров.

Помимо этого, на годовом собрании было утверждено решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров - ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.