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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:37

Мосбиржа 31 мая возобновит торги паями еще пяти БПИФ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 31 мая возобновляет торги паями пяти биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) под управлением УК "Тинькофф Капитал", для четырех из них базовым активом являются иностранные ценные бумаги и для одного – цена золота, сообщается в пресс-релизе биржи.

В частности, инвесторам станут доступны четыре биржевых фонда на иностранные активы - Тинькофф Индекс SPAC (TSPV), Тинькофф Emerging Markets (TEMS), Тинькофф Индекс Финтех (TFNX), Тинькофф Лидеры ESG (TSST) и БПИФ на цену золота, складывающуюся на рынке "Московской биржи", "Тинькофф Золото" (TGLD).

Сделки с фондами TSPV, TEMS, TFNX, TSST можно будет совершать в режиме основных торгов с 16:30 до 18:50 мск, в период наибольшей ликвидности оригинальных рынков иностранных активов фондов.

Фонд TGLD будет доступен в режиме основных торгов с 9:50 до 18:50 по Москве.

Валюта торгов и расчетов по этим фондам - российский рубль и доллары США. Ликвидность паев на торгах "Московской биржи" обеспечивают маркетмейкеры.

Расчетная цена пая (iNAV) для TSPV, TEMS, TFNX, TSST будет определяться на основании цен закрытия активов фондов по итогам предыдущего дня и может не совпадать с текущей стоимостью инвестиционного пая БПИФа. Для расчета iNAV пая TGLD используется цена золота, складывающаяся на торгах рынка драгоценных металлов "Московской биржи" (инструмент GLDRUB_TOM).

Мосбиржа начала возобновление торгов биржевыми фондами на иностранные активы 23 мая, когда были возобновлены торги 10 БПИФами. В дальнейшем время торгов и количество доступных для заключения сделок БПИФов может быть увеличено.

Московская биржа Мосбиржа
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