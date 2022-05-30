Ozon не смог расплатиться с держателями облигаций по требованию досрочного погашения

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Ozon не смог профинансировать платеж держателям облигаций, воспользовавшимся правом требования их досрочного погашения, говорится в сообщении компании.

Платеж должен был быть профинансирован в понедельник. Но недавно введенные меры по контролю и защите капитала и другие регуляторные ограничения не дают возможность перевести необходимую сумму из российских структур Ozon в адрес Ozon Holdings PLC.

В пресс-службе Ozon, в свою очередь, сообщили, что держатели облигаций знают об ограничениях и находятся в переговорах с Ozon.

"Компания находится в процессе подписания соглашения о приостановке (standstill agreement) с держателями облигаций. Оно предполагает, что держатели облигаций не будут требовать полного погашения пока идет переговорный процесс о реструктуризации займа. Также в ближайшее время компания рассчитывает прийти к соглашению об основных условиях реструктуризации займа (term sheet)", - говорится в заявлении пресс-службы Ozon.

Кроме того, до конца 2022 года компания рассчитывает заключить соглашение о долгосрочной реструктуризации облигаций.

В феврале 2021 года Ozon выпустил конвертируемые облигации на сумму около $750 млн. По условиям выпуска, если торги акциями Ozon на бирже приостановлены на 7 и более рабочих дней, наступает событие, в результате которого у держателей бондов возникает право требовать досрочного погашения основного долга и накопленных по нему процентов.

С 28 февраля американская биржа NASDAQ приостановила торги акциями ряда российских компаний, включая Ozon. Право требования досрочного погашения бондов Ozon наступило 8 марта. На следующий день компания сообщила, что начала разработку предложения для держателей облигаций и привлекла финансовых и юридических консультантов.

В настоящее время Ozon ведет переговоры со спецкомитетом держателей облигаций и их консультантами – Houlihan Lokey и Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP.

Источник, близкий к Ozon, заявил "Интерфаксу", что standstill agreement может быть заключен в ближайшие дни. Что касается основных условий реструктуризации займа, то, по словам источника, Ozon практически договорился о них со спецкомитетом держателей облигаций. Он допускает, что соответствующие условия могут быть зафиксированы в term sheet до 14 июня.

26 мая Ozon в своем финансовом отчете за I квартал сообщил, что "значительная доля держателей облигаций воспользовалась своей возможностью востребовать погашения облигаций и имеет право получить сумму основного долга и накопленных процентов по облигациям на дату погашения, которая наступает 31 мая". Если компания не обеспечит своевременную выплату держателям бондов – возникает риск наступления технического дефолта по облигациям 14 июня, предупреждала компания.

Компания заявляла, что техдефолт по облигациям не влияет на операционную деятельность, расчеты с партнерами и планы развития маркетплейса.

На 31 марта 2022 года денежные средства и их эквиваленты на счетах компании составили 92,5 млрд рублей, средства находятся в РФ.