ВВП Франции в I квартале снизился на 0,2%, хуже прогноза

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU -В первом квартале 2022 года ВВП Франции уменьшился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, показали окончательные данные национального статистического института Insee.

Это первое сокращение показателя с октября-декабря 2020 года.

В соответствии с первоначальной оценкой, ВВП поквартально не изменился. Аналитики в среднем не ожидали пересмотра, показывал опрос Trading Economics.

Основным негативным фактором стало падение потребительских расходов на 1,5%, в том числе на транспортное оборудование - на 2,3%, на проживание и продукты питания - на 3,9%. Располагаемые доходы населения сократились на 0,5% на фоне ускорения инфляции.

Инвестиции бизнеса выросли на 0,6%, в том числе за счет повышения вложений в информационные технологии и услуги, а также капзатрат.

Объем экспорта в январе-марте увеличился на 1,2%, импорта - на 0,5%.

Рост французского экономики в первом квартале относительно аналогичного периода прошлого года составил 4,5%.

По прогнозу Банка Франции, ВВП страны в апреле-июне увеличится на 0,2% в поквартальном сравнении.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в мае выросли на 5,8% в годовом выражении, рекордными темпами за все время подсчета показателя, по предварительным данным Insee.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,7%.

Оба показателя совпали с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Bloomberg. Экономисты, опрошенные Trading Economics, ожидали роста потребительских цен - на 5,6% в годовом выражении и на 0,6% в помесячном.

В апреле годовая инфляция составляла 5,4%, месячная - 0,5%.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в мае увеличились на 5,2% относительно того же месяца 2021 года и на 0,6% по сравнению с апрелем.

Темпы роста цен на энергоносители в стране ускорились в мае до 28% в годовом выражении с апрельских 26,5%, на продукты питания - до 4,2% с 3,8%, на промышленные товары - до 2,9% с 2,6%. Услуги подорожали на 3,2% после роста на 3% в апреле. Табачные изделия тем временем подешевели на 0,1%.

Потребительские расходы во Франции в апреле неожиданно снизились на 0,4% по сравнению с мартом. Опрошенные Bloomberg экономисты ожидали роста на 0,5%.

Расходы французов на продукты снизились на 1,1% после падения на 1,6% месяцем ранее. Потребление промышленных товаров в апреле опустилось на 0,3% после мартовского сокращения на 0,6%, сокращение расходов на товары длительного пользования замедлилось до 0,7% с 1,7%.

Потребление электроэнергии увеличилось на 0,7% относительно предыдущего месяца. Затраты на одежду и прочие текстильные изделия повысились на 0,5% после роста на 1,9% в марте.

По пересмотренным данным, в марте потребительские расходы упали на 1,4% относительно февраля, хотя раньше сообщалось о снижении на 1,3%.